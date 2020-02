Vanaf zaterdag zit er bij Het Belang van Limburg een nieuw weekendmagazine. Goesting is een bijlage vol tips om extra van uw weekend te genieten. Dat gaat van wijn over wandelen tot kunst, cultuur of muziek. Het vervangt de weekendeditie van Hallo dat vooral focuste op BV's. Onze reporter was er vanochtend bij in Beringen toen het eerste exemplaar van de 95.000 van de persen rolde.