Moeten we ons zorgen maken over de polaire vortex?

Kent u hem nog, de polaire vortex? Eind februari vorig jaar maakten we kennis met dit weerfenomeen dat toen zorgde voor temperaturen tot -10 graden in Vlaanderen, in de Hoge Venen tot zelfs -18 graden. Plots verschijnt deze vortex opnieuw in de media, maar moeten we ons zorgen maken? We vroegen het aan onze TVL-weerman Brecht Boelen.

Boven de Noordpool wordt tijdens de winter de poolwervel of polaire vortex in de stratosfeer (ongeveer op 20 kilometer hoogte) sterker omdat het zonlicht deze laag niet meer opwarmt. Er ontstaat een lagedrukgebied waar ijskoude winden in tegenwijzerzin draaien. Ook tijdens de zomermaanden is de polaire vortex aanwezig boven de Noordpool, maar dan merken we hier niets van omdat de zon zijn werk doet. De warme lucht die de vortex nu verstoort, zorgt ervoor dat het lagedrukgebied een hogedrukgebied en daardoor zal de windrichting veranderen. De koude lucht zou dan in principe onze kant op kunnen komen.

"Voorlopig geen zorgen maken"

"Koude lucht wordt in eerste instantie richting het oosten geblazen waar het vervolgens tot bij ons kan komen. De afgelopen dagen zien we het weerfenomeen weer opduiken in verschillende media maar voorlopig moeten we ons nog geen zorgen maken," zegt Brecht Boelen. "Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de koude lucht tot bij ons zal geraken. Het zal vooral Rusland zijn die gevolgen zal ondervinden van deze vortex, zoals dat jaarlijks het geval is".

Over 14 dagen pas duidelijkheid

Afhankelijk van de positie van het hogedrukgebied kan ook in onze provincie de winter zijn intrede doen. "We kunnen pas na zo’n veertien dagen zeggen of het effect van een verstoorde vortex zich vertaald in een weersverandering. Wellicht weten we tegen het einde van deze week meer, maar de weerkaarten voor de komende weken zien er voorlopig nog erg gunstig uit met zacht weer".