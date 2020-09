"Mondmaskerplicht versoepelen in de klas is geen goed idee"

Tijdens de eerste coronagolf lieten 96 coronapatiënten het leven in het Sint-Trudo Ziekenhuis. In totaal zijn er 410 covid 19-patiënten opgenomen. Nu is het Truiense ziekenhuis al sinds begin juli coronavrij. Hier en daar testte wel iemand eens positief, maar het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft de tweede golf niet gevoeld. Zondag herdenkt de stad Sint-Truiden de mensen die overleden zijn tijdens de coronacrisis. U kan dat herdenkingsmoment live volgen op onze zender. Deze week kijken we in een reportagereeks terug op hoe de Truienaren de voorbije maanden beleefd hebben. In de vierde aflevering gaan we op bezoek in het Sint-Trudo Ziekenhuis om te kijken hoe het er vandaag aan toe gaat.