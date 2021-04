Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaat in kaart brengen waar er best laadpunten voor elektrische auto's worden geplaatst. Dat zei de minister vanmiddag bij de inhulding van de eerste snellaadpalen bij Group Bruno in Maasmechelen. Mensen die vandaag al elektrisch rijden laden hun auto vooral thuis of op het werk op. Maar om de shift naar elektrisch rijden een boost te geven, wil de minister de komende vier jaar ook 30.000 laadpalen in de publieke ruimte creëren. Daarvoor trekt ze 30 miljoen euro uit. De potentieelkaart moet duidelijk maken waar die publieke laadinfrastructuur het best geplaatst wordt.