Deze week trekken we tijd uit voor de eindejaarsgesprekken van Moons en de Ministers. Luc Moons maakt het politieke jaaroverzicht met de Limburgse toppolitici. Was 2020 inderdaad een jaar om vlug te vergeten of hebben we er toch iets van opgestoken? Lydia Peeters ondervond het aan den lijve. Zij raakte besmet met corona. Dit is de tweede aflevering van Moons en de Ministers.