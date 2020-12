- Boetes voor deelnemers aan lockdownfeestjes verhogen van 250 naar 750 euro. Organisatoren riskeren voortaan een boete van 4.000 euro. Het parket mag bovendien de auto's van feestvierders in beslag nemen. We praten in de studio met procureur Guido Vermeiren over de nieuwe straffen voor mensen die de coronaregels aan hun laars lappen. - In Riemst opent een inwoner een schoenenwinkel in een magazijn om Nederlanders te bedienen terwijl hun land in lockdown is. In Maastricht is intussen nauwelijks iemand op straat te zien nu het land op slot is. - In Alken vaccineert een dokter volgende week al 1.000 Limburgers om een nieuw coronavaccin uit te testen. - Op de E314 in Genk wordt een kind aangereden nadat het uit een auto geraakt die net daarvoor betrokken was in een ander ongeval.- En in de eindejaarsgesprekken van Moons en de Ministers spreken we vandaag met Vlaams minister Lydia Peeters, het enige lid van de Vlaamse regering die aan den lijve ondervond wat het betekent om besmet te zijn met corona.