De buurt rond de Wolfvijverweg in Maaseik is vandaag hermetisch afgesloten. De politie voert er bijkomend onderzoek in het dossier van de moord op Sabine Hoeben uit Kinrooi. De vrouw werd eind september om het leven gebracht in haar woning in de wijk Zielderveld in Kinrooi. Het was de dertienjarige dochter die het levenloze lichaam van haar moeder aantrof toen ze thuiskwam. De politie ging onmiddelijk op zoek naar de ex-partner van het slachtoffer. Hij was urenlang onvindbaar tot hij ’s nachts zijn oprit kwam opgereden. Daar kon de politie hem inrekenen. De politie zou op dit moment bezig zijn met het reconstrueren van de periode dat de man op de vlucht was. Meer informatie is er voorlopig niet. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 25/09/2024: