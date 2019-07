Limburg gaat zelf mogen beslissen waar en wanneer de bussen van De Lijn zullen rijden. En dat is een goede zaak voor onze economie, reageert werkgeverskoepel Voka Limburg. Mensen geraken makkelijker op hun werk en de drukte in het verkeer zal afnemen. De Lijn verdeelt Vlaanderen in 15 vervoersregio's. Voka heeft ervoor gelobbyd dat Limburg één regio wordt. Eind 2020 gaat de nieuwe regeling in.