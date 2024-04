In Alken worden dit weekend de finales van het vijfsterrentornooi bij Tenniscentrum Alken gespeeld. In Vlaanderen zijn er nog maar drie tornooien van dat niveau: één in Tongeren en twee in Alken. Limburg blijft daarmee z'n voortrekkersrol spelen in het Belgische tennis. Want deze tornooien zijn voor jonge spelers die nog dromen van een carrière als proftennisser noodzakelijk. Enerzijds om op een hoog niveau te spelen, maar ook om gewend te geraken aan gravel bij de start van het buitenseizoen.