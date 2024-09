Na 102 jaar sluit Grammen-Lux de deuren

Er worden steeds minder nieuwe huizen gebouwd, zo blijkt uit de vergunningsaanvragen tot en met juli 2024. Deze daling baart de bouwsector zorgen, aangezien nieuwbouw cruciaal is voor het creëren van betaalbare woningen en de verdichting van stedelijke gebieden. Ondanks een veelbelovende start van 2024, met hogere aantallen nieuwbouwvergunningen dan in de voorgaande jaren, kende juli de slechtste maand sinds 2018. In juli werden in Vlaanderen 26.000 nieuwbouwvergunningen aangevraagd, zo meldt Embuild. In 2019 waren er dat nog 39.000. Caroline Deiteren, directeur-generaal, waarschuwt: “Wie de trend in nieuwbouw kan keren, maakt betaalbaar wonen mogelijk. De komende tien jaar heeft Vlaanderen bijna een half miljoen nieuwe woningen nodig om aan de vraag te voldoen en om verouderde woningen te vervangen. Dit betekent niet dat we nieuwe ruimte moeten aanspreken, maar dat we moeten inzetten op verdichting.”De nieuwbouwmarkt kampt met toenemende uitdagingen, zoals stijgende rentetarieven, betaalbaarheidsproblemen voor bouwers, beperkte beschikbare ruimte en duurdere bouwmaterialen. Deze factoren dragen bij aan de aanhoudende daling in nieuwbouwvergunningen, wat de realisatie van meer verdichting en hogere dichtheden bemoeilijkt. Groei renovatiemarkt Tegelijkertijd blijft de renovatiemarkt groeien. Na piekjaren in 2021 en 2023 zet de stijgende lijn in 2024 zich voort. Dit is gunstig voor de verduurzaming van het Vlaamse woningbestand. “De komende 30 jaar moet jaarlijks meer dan 3% van het woningbestand een grondige energierenovatie ondergaan om tegen 2050 alle woningen energiezuinig te maken,” aldus Deiteren. Deze uitdaging vraagt om een intensivering van de renovatie-inspanningen. Beeld: Unsplash