Met een dag vertraging door de afbraak van het EK wielrennen is vandaag gestart met de opbouw van Hasselt Kermis. Het wordt weer de grootste van het land met meer dan 160 attracties en eetkramen. De foorkramers hebben er zin in want ze weten dat als in de provinciehoofdplaats de zon schijnt, de bezoekersaantallen hoog zijn. Zaterdag volgt de officiële opening met 's avonds vuurwerk.