Nacht van de atletiek: Rani Rosius met pijntjes tussen Rome & Parijs

door Tom Kums

Maar voor de meeste supporters was het gisteren in Heusden toch vooral uitkijken naar de 100 meter bij de vrouwen. Daar kwam Rani Rosius voor het eerst in actie sinds het EK atletiek. Rosius liep in Rome individueel een halve finale en kon zich met de Belgian Rockets plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Genkse staat voor een drukke zomer en heeft wat last van de achillespezen. Tom Kums peilde hoe Rani Rosius ervoor staat, anderhalve maand voor haar debuut op de Olympische Spelen in Parijs.