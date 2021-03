Nachtclubs herdenken 1 jaar verplichte sluiting

Nachtclub- en discotheekeigenaars uit heel Vlaanderen en Brussel, waaronder de uitbaters van de Limburgse Labyrinth Club en Versuz, roepen sympathisanten op om zaterdag 13 maart een symbolisch en ‘coronaproof’ herdenkingsmoment te houden aan de gesloten deuren van hun favoriete club. Ook de Belgische nachtclubs worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Met deze actie herdenken zij symbolisch één jaar onafgebroken, verplichte sluiting en hopen zij meer aandacht te krijgen voor hun noodsituatie.

“Het is een jaar geleden dat we onze discotheken verplicht moesten sluiten omwille van het coronavirus”, vertelt Wim Van der Borght, eigenaar van onder andere Club Vaag, Roxy en Lima. “Deze sluiting is een drama voor de jongeren, want hun creatieve uitlaatklep is al een jaar verdwenen. Maar ook het voortbestaan van de clubs zelf wordt precair, want de steunmaatregelen zijn ruimschoots onvoldoende om te overleven.”

In Memoriam

De nachtclub- en discotheekeigenaars roepen iedereen op om komende zaterdag deel te nemen aan een ‘In Memoriam’ herdenkingsmoment. Zij vragen om symbolisch een kaars te branden voor de inkomdeuren van de clubs, bloemen mee te brengen, tekeningen te maken en pluchen beren neer te leggen. Op deze manier willen zij één jaar verplichte sluiting herdenken.

Op 14 maart 2020 ging het land in een eerste lockdown. Zo ook de discotheken en nachtclubs. “Op dat moment terecht uiteraard", aldus Yves Smolders van discotheek Versuz in Hasselt. “Op zich hebben we uiteraard begrip voor deze maatregelen, en dat begrip hebben we nog steeds. Maar als we de cultuur van het nachtleven willen doen overwinteren, is er extra aandacht en financiële ondersteuning nodig. De afgelopen twaalf maanden zijn we letterlijk geen enkele dag open geweest. Een lange keten van medewerkers, dj’s, promotoren, technici, bar- en zaalpersoneel en securitymensen zitten al te lang zonder werk. Zij haken stilaan af, heroriënteren zich en dus krijgt de sector een acute bloedarmoede te verwerken", aldus Smolders.

Nachtleven als zuurstof voor een hele generatie

Dat er een discussie woedt over het mentale welzijn is ook de sector niet ontgaan. “Want de clubs en het nachtleven zijn natuurlijk dé plek bij uitstek waar jongeren en jongvolwassenen hun energie en levensvreugde kwijt kunnen”, aldus Joachim Marynen van Ampere Club. “Het lijkt wel alsof het normaal geworden is dat mensen om 23 uur naar huis rijden en gaan slapen. Maar dat is het niet. De nacht is altijd al een bron van creativiteit geweest om te ontladen, mensen te ontmoeten en nieuwe muziek te ontdekken.” Ugur Akkus van Labyrinth Club treedt zijn collega bij: “We hebben heel erg het gevoel dat onze sector de overheid niet nauw aan het hart ligt. België is al jaren pionier en staat aan de wereldtop in nightlife en festivals.”

“In het buitenland vonden reeds experimenten plaats met safe-access, sneltesten en mini-groepen", vertelt Yves Smolders van Versuz. "We hebben nu echt nood aan een plan waarin een graduele heropstart wordt vastgelegd. Meer dan een miljoen Belgen tussen 16 en 35 jaar smeken om perspectief. We kunnen dat plan relatief snel maken, aftoetsen, testen en in gang steken.".

Overlevingssteun is nodig

Ons land telt ongeveer zo'n 400 locaties die professioneel actief zijn in het nachtleven. “Alle clubs zitten financieel op hun tandvlees. Want de algemene steunmaatregelen zijn onvoldoende om zelfs de vaste kosten te dekken”, vertelt Wim Van der Borght. “Vele collega’s halen het niet en moeten de boeken neerleggen. Dat is eigenlijk een gedwongen faillissement, door de beslissing van de overheid. Wij vragen dringend extra middelen om deze sector met cultureel erfgoed en potentieel te redden.”

Ook Tijs Vandenbroucke van RADAR te Lokeren bevestigt: ”We waren een goed half jaar open toen de eerste lockdown begon. De beperkte steunmaatregelen zijn al iets, maar de overheid moet dringend met voorstellen voor maatregelen in de toekomst komen, zoals BTW-verlaging en blijvende financiële ondersteuning.”