Nationale testdag BE-Alert: Lommel stuurt bericht op basis van locatie

De Spaansebrugstraat in Sint-Truiden is momenteel afgesloten door een gaslek. De buurtbewoners werden geëvacueerd. Het gaat om een honderdtal mensen. Er raakte niemand gewond. Rond 7.30 uur werd bij graafwerken in de straat een gasleiding geraakt. Meteen werd de brandweer verwittigd en de omgeving afgesloten. De geëvacueerde buurtbewoners worden tijdelijk opgevangen in het Lago Sportcomplex. Het lek is intussen gedicht. De brandweer controleert of er gas is opgehoopt in de huizen. Zodra alles in orde, mag iedereen terug naar zijn woning. Later volgt meer in het TVL Nieuws.