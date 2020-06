Nationale Veiligheidsraad: dit mag vanaf 1 juli

De coronamaatregelen worden vanaf 1 juli weer versoepeld. Zo mogen we met 15 afspreken, en ook zwembaden, wellnesscentra, bioscopen, theaterzalen en pretparken mogen weer openen. Evenementen mogen doorgaan, maar wel met een publiekslimiet: 200 personen binnen, en 400 personen buiten. Opvallend: mondmaskers dragen in de winkels, wordt niet verplicht.



De Veiligheidsraad begon met een serieuze waarschuwing van premier Sophie Wilmès. Ze reageerde vol ongeloof op de massabijeenkomsten van afgelopen week. En vraagt burgers om de regels te blijven respecteren. "Het coronavirus is nog niet weg, we moeten blijven volhouden. Als ik mezelf bescherm, bescherm ik jou. Er zijn steeds minder regels, maar die moeten wél nageleefd worden."



Vanaf 1 juli gaat fase vier in van de exitstrategie. Die zal verlopen volgens 6 gouden regels, vertelt premier Wilmès:



Blijf de basishygiënemaatregels volgen

Probeer zoveel mogelijk buiten af te spreken

Neem extra voorzorgsmaatregelen bij risicopatiënten

Hou voldoende afstand

Je mag nauwere contacten hebben met 15 personen

Als je iets in groep doet, beperk dan ook het aantal personen tot max. 15





Ook over de start van het academiejaar is al volop nagedacht. De ministers van Onderwijs hebben samen met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes bedacht, dat moet duidelijk aangeven hoe de school zich in functie van de gezondheidssituatie moet organiseren. De ministers van Onderwijs geven hierover later nog een persconferentie.