Natuur en Bos koopt landbouwgronden in Hasselt en Nieuwerkerken voor bosuitbreiding

* Een 62-jarige Bocholtenaar komt vrijdagnacht om het leven bij een woningbrand in Kaulille. Vannacht legt een zware brand een loods achter een huis in de as in Veldwezelt bij Lanaken.* Nederlands-Limburg kleurt rood, maar toch gaan nog steeds heel wat Limburgers shoppen in Maastricht. Wie de grens oversteekt naar de rode zone in Nederland en niet langer dan 48 uur blijft, moet niet zich niet laten testen en niet in quarantaine.* En ook bij ons blijven de coronacijfers stijgen. Toch waagden zo'n 2.300 lopers zich aan een coronaproof editie van Dwars door Hasselt.