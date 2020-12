Natuur en Bos opent hondenlosloopzone aan Schoonbeek in Bilzen

Het Agentschap Natuur en Bos opent een hondenlosloopzone aan het domein Schoonbeek in Bilzen. In deze zone kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig en vrij rondlopen en ravotten.

In de meeste natuur- en bosgebieden zijn honden welkom, maar moeten ze wel aan de leiband. Loslopende honden verstoren namelijk de natuur. Ook uit respect voor andere bezoekers is het belangrijk je hond aangelijnd te houden. Maar elke gezonde hond moet zich ook eens kunnen uitleven. Daarom legt Natuur en Bos in veel gebieden hondenlosloopzones aan, zoals nu in Schoonbeek. “ Een tweetal jaar geleden werd voor de bossen van Schoonbeek samen met de beheerwerkgroep, Schoonbekenaren met een hart voor de natuur, een toegankelijkheidsregeling opgesteld. Hieruit bleek dat er behoefte was aan een hondenzone. Vandaag zijn we blij dat we deze kunnen openen,” vertelt Lise Hendrick, regiobeheerder Hoge Kempen tot Voeren.

In de hondenlosloopzone moeten wel een aantal richtlijnen gerespecteerd worden. Zo is elke baasje zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn hond en dienen ‘ongelukjes’ opgeruimd te worden. De hondenzone in Schoonbeek is ongeveer 3,5 ha groot. Er zijn verschillende wandelpaadjes aangelegd tussen de bomen en de honden kunnen zich zelfs uitleven in een plas water. Na het bezoek aan de hondenzone kan je gerust verder wandelen in de bossen van Schoonbeek, maar denk eraan om de honden steeds terug aan te lijnen.