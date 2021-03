Natuurhulpcentrum neemt litschiewaterbok in beslag in Henegouwen

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt momenteel een litschiewaterbok op. Het dier werd vrijdag in beslag genomen in de provincie Henegouwen.

Vrijdag werden de medewerkers van het Natuurhulpcentrum gevraagd om de Waalse dienst Dierenwelzijn te assisteren bij een inbeslagname in Henegouwen. Daar hield iemand een litschiewaterbok in een weide. Deze antilopensoort staat niet op de Zoogdierenpositieflijst en mag dus niet als huisdier worden gehouden. Het is de eerste keer dat het Natuurhulpcentrum een litschiewaterbok of moerasantilope opvangt. Van nature leeft deze soort in grote groepen in waterrijke gebieden zoals overstromingsvlakken, rivierbassins, moerassen en periodiek overstromende graslanden. Ze komen voor in Botswana, Zambia en Congo.

(Foto: Natuurhulpcentrum)