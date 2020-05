Natuurhulpcentrum vangt 17 nieuwe papegaaiachtigen op

Door de coronacrisis wordt de zomervakantie voor velen een staycation, een vakantie in eigen land of streek. En dus halen de toeristische ondernemers alles uit de kast voor de optimale vakantiebeveling in eigen land. Heusdenaar Toon Haverals verhuurt zo unieke luxeboomhutten in de bossen van Humain in Luxemburg.