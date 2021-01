Natuurhulpcentrum vangt twee brilkaaimannen op uit Litouwen

Vandaag werden de Michelinsterren uitgereikt tijdens een online evenement. Tien restaurants mochten hun eerste ster in ontvangst nemen, twee restaurants kregen een tweede ster en plots zijn er twee restaurants met drie sterren in ons land. Maar Michelin laat Limburg links liggen. Het lijkt alsof de inspecteurs in het coronajaar niet in onze provincie geraakt zijn. Maar dat zijn ze wel, weet culinair journalist Rudi Smeets. De tijd voor een derde ster voor La Source en Slagmolen komt nog wel, zegt Smeets. De Riemstenaar vindt het wel verrassend dat De Stadt Van Luijck in Sint-Truiden uit de boot valt. Dat restaurant had zeker een ster verdiend.