13 Limburgers in verdenking gesteld in maffia-onderzoek

Bij een grootschalige actie in verschillende Europese landen heeft de politie de Italiaanse 'Ndrangheta-maffia in het vizier genomen. Ook in ons land zijn arrestaties verricht en huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in Genk, Maasmechelen en Pelt. Het onderzoek werd in 2018 in ons land opgestart. De politie verklaart dat de actie gericht is tegen de Italiaanse georganiseerde misdaad, en specifiek tegen leden van de 'Ndrangheta. Zij worden verdacht van onder andere witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude. 'De procedure wordt gevoerd door een gezamenlijk onderzoeksteam waarbij Europol en Eurojust betrokken zijn', klinkt het. Naast Duitsland, namen ook autoriteiten uit Italië, België, Frankrijk, Portugal en Spanje deel. Volgens de Italiaanse politie werden 108 arrestatiebevelen uitgevaardigd. De meerderheid van de arrestaties werden dan ook in Italië verricht, klinkt het. Negen anderen werden gearresteerd in Duitsland, zes in België, drie in Frankrijk en nog eens drie anderen in Portugal, Roemenië en Spanje. De 'Ndrangheta heeft wortels in het Zuid-Italiaanse Calabrië maar opereert ook in het buitenland. De bende wordt gezien als een van de machtigste in Europa.