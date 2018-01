Nieuws Nederlandse patholoog houdt rekening met 3 scenario's rond dood Ivana Smit

"Als ik kan aantonen dat Ivana Smit voor haar val overleden was en vervolgens over de rand van het balkon is geraakt, heb ik een strafzaak met alles erop en eraan". Dat zegt de bekende Nederlandse patholoog Frank van de Goot. Hij heeft het lichaam van het overleden 18-jarige model uit Peer onderzocht en verwacht nog deze week de definitieve resultaten van de lijkschouwing.



Op 7 december viel Ivana Smit in onopgehelderde omstandigheden van het balkon op de 21ste verdieping van een flatgebouw in Kuala Lumpur in Maleisië. Daar was ze in het bijzijn van een Amerikaans koppel na een nachtje stappen. De familie gelooft in een misdrijf.