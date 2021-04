Negatief advies van Hasselt voor tracé ondergrondse pijpleiding

- Hasselt wil geen pijpleidingtracé. Het doorkruist Hasselt in het noorden en heeft een zware impact op Herkenrode, de Platwijers en Kiewit.- De heropening van de scholen in Maasmechelen maandag is enkel mogelijk na een grootschalige testing van de 1.200 leerlingen. Die gebeurt vandaag. - Komen de versoepelingen van 8 mei in het gedrang? Het Overlegcomité beslist morgen maar de cijfers laten weinig marge.- Ex-bekerwinnaar Mario Been blikt vooruit op de bekerfinale van Standard tegen Racing Genk zondag. Maar hij haalt ook herinneringen op.- En kersvers Miss België is voor het eerst in Haspengouw om er te genieten van de bloesempracht.