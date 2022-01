Negen processen-verbaal voor Bilzenaar die positief test op alcohol en drugs

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zondagochtend maar liefst negen processen-verbaal moeten opstellen voor een 60-jarige bestuurder uit Bilzen. Ook mocht de man een nacht in de politiecel doorbrengen. De Bilzenaar kon geen geldig rijbewijs voorleggen en had zich onder andere niet aan zijn probatievoorwaarden gehouden.

De bestuurder werd zondagochtend tegengehouden op de Riemsterweg in Kleine-Spouwen. Hij trok de aandacht van een patrouillerende ploeg door zijn vlotte rijstijl. Ter hoogte van de school, waar maar 50 km/u gereden mag worden, haalde de 60-jarige Bilzenaar vlot een snelheid van 100 km/u.

Tijdens de controle bleek dat de man de medische en psychologische proeven die hem in 2015 waren opgelegd om zijn rijbewijs opnieuw te halen, nooit had gedaan. Hij had dus geen geldig rijbewijs. Ook testte de Bilzenaar positief op alcohol, cocaïne en amfetamines. Hij werd gearresteerd en ter ontnuchtering in de politiecel opgesloten. Toen de man op het politiekantoor werd gefouilleerd, vonden de agenten ook nog een gebruikershoeveelheid cocaïne. De drugs werd in beslag genomen. Er werd in het kader van rijden onder invloed van alcohol en drugs ook een bloedafname gedaan. De politie stelde maar liefst negen processen-verbaal op.

Spookrijden op rotonde

Deze ochtend om 03u30 werd op de Wijerstraat in Bilzen een 24-jarige bestuurder uit Borgloon aan de kant gezet. Hij had voor de ogen van een politiepatrouille de rotonde ter hoogte van de Hasseltsepoort aan de linkerzijde genomen om deze, tegen het verkeer in, te kunnen afsnijden. Dit manoeuvre was zeer risicovol, omdat de man totaal geen zicht had op bestuurders die van links zouden komen.

De bestuurder uit Borgloon bleek maar liefst 2 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hij zal zich later ook moeten verantwoorden voor de politierechter.