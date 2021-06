Niels Christiaens: "Voetbal is op dit moment beste therapie voor Denen"

Padel is één van de populairste sporten van het moment. Ook in Genk, waar tegen eind dit jaar in totaal 17 padelterreinen beschikbaar zullen zijn. Voor de ontwikkeling van enkele nieuwe terreinen voorziet Stad Genk infrastructuursubsidies voor de sportclubs. "Doel is om zoveel mogelijk Genkenaren aan het bewegen te krijgen", aldus schepen van Sport Kathleen Parthoens. De racketsport padel speel je 2 tegen 2 op een rechthoekig terrein van 20 meter lang en 10 meter breed omgeven door een glazen kooistructuur en met in het midden een net. Je zou het kunnen omschrijven als een combinatie van squash en tennis. Dat padel boomt, heeft twee redenen. Ten eerste is er de format: padel combineert fun met een lage instapdrempel. Ben je totaal niet sportief en/of heb je geen tenniservaring? Geen probleem, na enkele pogingen heb je de sport al onder de knie. Tweede reden voor het succes is dat padel en tennis tijdens de coronaperiode zowat de enige sporten waren die je nog op een veilige manier in een sportclub kon beoefenen. Voor velen de ideale uitlaatklep. Daarnaast zijn heel wat mensen tijdens de pandemie tot het besef gekomen dat een goede fysieke en mentale gezondheid van groot belang is. Voldoende sporten en bewegen speelt daarin een cruciale rol.17 terreinen in GenkDe cijfers van Tennis Vlaanderen liegen er niet om: sinds 2016 blijft het aantal padelclubs, -leden én -terreinen gestaag groeien. Limburg volgt die trend. In Genk hebben intussen alle tennisclubs een padelwerking of is die opgestart. Voor heel wat clubs de kans om terug te floreren na een erg moeilijke coronaperiode. Heel wat Genkenaren hebben de liefde voor de padelsport ontdekt. Ter illustratie: bij TC Winterslag is het aantal padel- en tennisleden in 2021 gestegen van 498 naar 914.Eind 2021 zal Genk beschikken over in totaal 17 padelterreinen: 5 bij KTC Waterschei, 6 bij KTW Winterslag, 4 bij TC ’t Elleboogske (voortaan Padelleboogske) en 2 bij TC Driehoeven. Subsidies voor infrastructuurOm het sporten in Genk te stimuleren, voorziet de stad infrastructuursubsidies voor Genkse sportverenigingen die in sportinfrastructuur willen investeren. Dat is inmiddels al voor 8 padelterreinen gebeurd. Koninklijke Tennisclub Winterslag was in 2018 de eerste tennisclub in Genk die een subsidie ontving voor de aanleg van zijn tweede padelterrein. Sindsdien zijn ook aan TC Rapid Waterschei, ’t Elleboogske en TC Driehoeven subsidies toegekend voor in totaal € 380.127,29. De stad staat daarnaast ook borg voor bijna € 250.000 aan financieringen die de Genkse clubs aangingen voor wat betreft padel. Enkele aanvragen hiervoor zijn nog lopende."Een deel van de investering dragen de clubs zelf", aldus schepen van sport Kathleen Parthoens. "Bij elke aanvraag controleren we vooraf de haalbaarheid, opportuniteiten en mogelijke impact op de omgeving. Zo zal bij TC Driehoeven de laatste padelwedstrijd ’s avonds moeten eindigen om 22 uur en komen er bij PC Padelleboogske dikkere glaswanden rond de terreinen voor meer demping van het geluid. Hierdoor zal er minder geluidsoverlast zijn voor de buurt. Via deze bijdragen willen we een nog diverser sportaanbod in onze stad uitbouwen en meer mensen de kans bieden om te bewegen. Zo zorgen we voor een fitte, sterke, weerbare, sociale en gelukkige Genkse samenleving."