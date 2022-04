Nieuwe studierichtingen aan PXL en UCLL moeten 500 tot 1.000 bijkomende studenten naar Limburgse hogescholen lokken

De Hotelschool in Hasselt organiseert een kookwedstrijd waaraan tien verschillende hotelscholen deelnemen. De leerlingen werken in duo samen met iemand van een andere school. Zo moeten ze van nul beginnen en in een mum van tijd topgerechten presenteren aan een jury. Vooral lokale producten staan op het menu zoals Hasseltse speculaas en asperges. Via deze wedstrijd kunnen de chefs in spé tonen wat ze in hun mars hebben.