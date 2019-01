Nieuwjaarsreceptie sp.a Limburg: "We moeten tonen wat het is als socialisten er niet bij zijn."

door Jeroen Houben

"We moeten ook tonen wat socialisme vooral niet is" Het is een uitspraak van de voorzitter van sp.a Limburg Alain Yzermans tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Yzermans hekelde ondermeer het platte populisme van de huidige bewindvoerders. Die vooral aan sociale afbraak doen. En zo zorgen voor minder koopkracht en juist meer armoede, aldus Yzermans. Zo'n 1200 gasten waren erbij in Hasselt.