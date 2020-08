Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist

Nu zondag 23 augustus is het precies 25 jaar geleden dat de Hasseltse meisjes An & Eefje verdwenen en in de handen van Marc Dutroux belandden. TV Limburg zendt zondag om tien uur 's ochtends live de herdenkingsplechtigheid uit voor de twee slachtoffers, en dat vanuit het Stadspark van Hasselt. Voor de families van An & Eefje zijn deze gruwelijke feiten een eeuwige wonde. 25 jaar na datum trokken wij naar het Hasseltse Stadspark en stelden we vast dat An & Eefje nog niet vergeten zijn.