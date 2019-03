Nina Derwael heeft vanmiddag goud gewonnen aan de brug met ongelijke leggers op de wereldbeker toestelturnen in Doha, Qatar.

Op de eerste dag van de toestelfinales liet Derwael met een score van 15,033 punten de Chinese Yilin Fan achter zich. Dat is dezelfde score als in de kwalificaties van voorbije woensdag. Morgen turnt Derwael opnieuw een finale, maar dan op de balk. De woestijn van Doha is blijkbaar een vruchtbare bodem voor Nina Derwael, want vorig jaar werd ze in Qatar ook al wereldkampioene aan de brug. Ook Houthalenaar Jonathan Vrolix komt vandaag in actie bij de toestelfinales aan de grond.