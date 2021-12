Morgen start in Tongeren het assisenproces over de moord zonder lijk. Het lichaam van Genkenaar Ronald Vandereycken blijft onvindbaar. Toch hebben de speurders veel aanwijzingen dat een 53-jarige Bilzenaar achter de moord zit, hoewel die ontkent. Niet toevallig valt zijn naam in nog twee moordzaken zonder lijk. Vandereycken en de verdachte leerden elkaar kennen in de gevangenis in 2016. Een jaar later verdwijnt Vandereycken.