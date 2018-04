Noord-Limburg steeds meer overpoeld met drugsafval

In Voeren is vandaag een grote drugactie gehouden aan de grens met Nederland en Wallonië. De overlast van drugs is groot in de grensstreek. De pakkans verhogen moet het drugstoerisme ontmoedigen. De samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse politie werd vandaag nog versterkt door twintig Spanjaarden. Zij krijgen in ons land een doorgedreven opleiding voor de inzet van drugshonden.