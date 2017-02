Noord-Zuid: "Vlaamse regering kiest voor de Trumpiaanse aanpak"

Voor het eerst heeft het Agentschap voor Integratie en Inburgering in Limburg een akkoord afgesloten met de VDAB, om nieuwkomers te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dat heeft Zuhal Demir, voorzitter van het Agentschap vanmiddag aangekondigd in onze studio. Op dit ogenblik is er ook veel te doen over het salafisme in de moslimgemeenschap. Het N-VA-kamerlid uit Genk zegt dat we in Limburg onze ogen niet mogen sluiten voor extremisme en salafisme.