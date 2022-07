Nu ook code rood voor Limburg

Als u vandaag ook maar één stap buiten heeft gezet, kan u het beamen. Het is pokkeheet. Met exact 39 graden is het vandaag de op één na heetste dag sinds het begin van de metingen. In Kleine Brogel tekende de Meteo Dienst van de vliegbasis officieel 39,0 graden op. Dat is toch nog ruim anderhalve graad koeler dan de heetste temperatuur ooit gemeten in onze provincie. Op 25 juli 2019 tekende de Meteo Dienst in Kleine Brogel 40,6 graden op. Door de extreme hitte en de aanhoudende droogte is er een hoog risico op bosbranden.