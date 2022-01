Omikron legt Limburgse scholen plat: 10.000 leerlingen zitten thuis

door Margo Ombelets

Omikron legt stilaan de scholen in Limburg weer plat. Op dit moment zitten 500 klassen in onze provincie in quarantaine, dat komt neer op zo'n 10.000 leerlingen die thuis moeten blijven. Morgen beslissen de bevoegde ministers of de quarantaineregels in scholen versoepeld worden. "Maar dat is veel te vroeg," zegt de socialistische onderwijsvakbond ACOD. "Een versoepeling zou voor nog meer zieken en besmettingen zorgen in de scholen, en dan moeten we misschien echt dicht."