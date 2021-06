Onbekende valt Tongerse uitbater van kapperszaak aan en vlucht weg

Donderdagmiddag werd een Tongerse kapper aangevallen in zijn zaak in de Jaminéstraat. De uitbater raakte gewond en is tien dagen werkonbekwaam. De verdachte vluchtte meteen na het incident weg. Politie Tongeren is nog steeds op zoek naar de man.

Rond half vier donderdagmiddag, kwam de uitbater zijn zaak binnen. Hij merkte een man op in zijn kapsalon in de Jaminéstraat en werd meteen belaagd. De verdachte viel de kapper aan en vluchtte meteen weg. Het parket gaat ervan uit dat de verdachte iets probeerde te stelen in de zaak. Of de man buit kon maken, is nog niet duidelijk.

De uitbater van de kapperszaak probeerde de man nog te achtervolgen, maar zonder resultaat. De kapper raakte gewond en is tien dagen werkonbekwaam. Politie Tongeren-Herstappe is nog op zoek naar de verdachte.