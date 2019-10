Onbekenden slaan een tiental autoruiten stuk in Houthalen

In Kermt in Hasselt is deze nacht een plofkraak gepleegd op een bankkantoor aan de Diestersteenweg. Het gaat ondertussen om de dertiende plofkraak in Limburg in 16 maanden tijd. De bankautomaat aan de buitenzijde van het kantoor in Kermt werd tot ontploffing gebracht. Of er buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk. De schade aan het gebouw is groot.