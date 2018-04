Ondanks investering van 20 miljoen extra worden Limburgse zwarte punten niet weggewerkt

"Dit moet lukken." Woorden van gouverneur Herman Reynders vandaag bij de nieuwe start van het mobiliteitsdossier van de Noord-Zuid. Na 50 jaar begint het project helemaal opnieuw met een wit blad. In een onderzoeksfase van twee jaar, waar alle betrokkenen zullen worden gehoord, gaan onderzoekers op zoek naar het beste tracé met een zo groot mogelijk draagvlak. "De tijd van spelletjes is voorbij. De schup moet op relatief korte tijd in de grond", volgens de gouverneur.