Ondanks videobeelden en beloning van 2.000 euro pakt politie geen verdachte op van vechtpartij op kinderfuif

De Truiense onderzoeksrechter Joris Raskin mag niet langer het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal leiden. Daarmee gaat het hof van Beroep in Antwerpen in op het wrakingsverzoek van scheidsrechter Bart Vertenten. Eind oktober wraakte scheidsrechter Bart Vertenten, bij mondde van zijn advocaat Hans Rieder, onderzoeksrechter Joris Raskin wegens mogelijke belangenvermening in het voetbaldossier. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie. De advocaat van Vertenten trok de integriteit van Raskin in twijfel omdat die ook zetelde in de licentiecommissie van de voetbalbond. Het hof van beroep geeft Vertenten nu dus gelijk.