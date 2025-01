Onderwijsminister Demir reageert op open brief over gedragsproblemen op school

Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) heeft officieel gereageerd op de open brief waarin het onderwijs de gedragsproblemen bij leerlingen aankaart. “De open brief is een terechte aanklacht en tegelijk ook grote bezorgdheid tegenover het problematisch gedrag van sommige leerlingen - en soms zelfs van kleuters”, aldus Demir in een schriftelijke reactie. “Het is ook wat ik hoor als ik scholen bezoek en met leerkrachten spreek. We maken die vaststelling en moeten ook oplossingen geven.”

Volgens Demir moeten we leerkrachten weer centraal durven stellen. “De vrijheid-blijheid moet op de schop. En dat betekent dat we allemaal samen met directies, hulpverlening én samenleving opnieuw achter leerkrachten moeten gaan staan. Als een leerkracht sancties oplegt, moet daar niet altijd beroep tegen mogelijk zijn. Respect hebben is niet iets vrijblijvend, het is een werkwoord dat je elke dag in de praktijk moet brengen.”

De minister spreekt van een probleem dat scholen overstijgt. Het is een samenlevingsprobleem. “Ik ga daarom vragen aan het Departement Onderwijs om samen met Departement Opgroeien en Welzijn van collega Gennez én het Agentschap Justitie maatregelen voor te stellen. We gaan de scholen teruggeven aan leerkrachten en leerlingen die zich inzetten. Dat is de ‘way to go’.”

“De verantwoordelijkheid van de ouders is hierin verpletterd. Ook hen moeten we zien te bereiken en mee op sleeptouw nemen. Goedschiks of kwaadschiks. Je kind geen respect bijbrengen voor de school, dat legt een hypotheek op de toekomst van het kind", besluit Demir.

