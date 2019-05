Onderzoek hoevemoord in Elen zit muurvast

De 71-jarige Lei. B die zijn ex-vrouw vermoordde, is gevonden in Spanje. Hij werd begin deze maand door de assisenjury in Tongeren schuldig bevonden aan de moord op zijn ex Josee Widdershoven en moest levenslang naar de cel. Maar de man was intussen spoorloos verdwenen. De Nederlander schoot in december 2009 de 64-jarige dame dood in haar wagen die voor haar woning stond in Vucht in Maasmechelen. Lei B. werd bij verstek veroordeeld omdat hij door een fout van justitie niet aanwezig hoefde te zijn op zijn eigen proces. Volgens de assisenvoorzitter zijn de feiten bewezen door het feit dat de Nederlander zijn ex met de dood bedreigde. Bij een huiszoeking in de woning van Lei B. trof de politie ook materiaal aan dat kon gelinkt worden aan het moordwapen. Het hof van Assisen beval op 7 mei zijn onmiddellijke aanhouding. Hij kwam op de 'Most Wanted'-lijst terecht en de man werd gezocht in binnen- en buitenland. Lei B. werd in Spanje herkend door enkele landgenoten. De man werd vanmiddag om 12 uur tijdens een wandelin opgepakt. Hij verzette zich niet tijdens de arrestatie. Lei B. zal zo snel mogelijk uitgeleverd worden aan België. Hij kan hier wel nog beroep aantekenen en dan moet heel het proces worden overgedaan.