Onderzoeksrechter aangesteld in onderzoek naar dood van wolvin Naya

Er is een onderzoeksrechter aangesteld in het onderzoek naar de dood van wolvin Naya. Daarmee lijkt de zaak in een stroomversnelling te geraken.

De onderzoeksrechter neemt de leiding over het onderzoek van de natuurinspectie en de Gerechtelijke Politie Limburg. Het laatste beeld van wolvin Naya dateert van mei. Toen was ze drachtig. Maar plots verdwenen de wolvin en haar welpjes van de radar.

Onderzoek natuurinspectie

In juni werd een onderzoek opgestart door de natuurinspectie. Die stelden een aantal pv’s op. In september werden in samenwerking met de federale politie drones ingeschakeld om het gebied uit te kammen, maar nog steeds ontbrak elk spoor van wolvin Naya en haar welpen. Daarmee groeide het vermoeden dat er kwaad opzet in het spel was. Meteen werd gekeken naar de jachtgemeenschap, die in een reactie fel van zich afbeet.

Stroomversnelling

Het onderzoek van de natuurinspectie en de Gerechtelijke politie Limburg is nog steeds lopende. Of er al verdachten zijn verhoord, is niet geweten. Met de aanstelling van een onderzoeksrechter kan het onderzoek wel in een stroomversnelling geraken.