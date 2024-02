Ook Skrillex, The Smile, Jorja Smith en MEROL komen naar Pukkelpop

Pukkelpop is weer daar met een resem nieuwe namen. Naast Stormzy, Sam Smith, Charlotte de Witte, Goldband, The Offspring en Queens of the Stone Age, lossen ze ook o.a. The Smile, Jorja Smith en Skrillex. Op de volgende lading is het nog even wachten tot na de krokusvakantie.



Vrijdag 16 augustus komt Jorja Smith voor de tweede keer naar Pukkelpop. Smith is een van de meest veelzijdige zangeressen van haar generatie: soul, jazz, r&b en funk met hippe kant . Ook Denzel Curry, een van de meest opwindende artiesten in de hedendaagse hiphop scene staat vrijdag op de weide. Drum ‘n bass-duo Sigma (DJ-set) speelt een exclusieve DJ-set op Pukkelpop. En ook Soulwax zakt af naar Kiewit. De Belgische groep speelt nog in 4 uitverkochte AB’s, heeft een nieuwe wereldplaat in de pipeline en geeft een show die je qua intensiteit kan vergelijken met Warheads-snoep.

Zien op zaterdag

Skrillex is een muzikale alchemist: dj, producer van electrohouse, van dubstep, leadzanger van een post-hardcoreband, posterboy van de halve muziekscene waaronder vrijdagheadliner Fred again …de lijst is ein-de-loos lang. Het is bovendien meer dan 10 jaar geleden dat Skrillex nog eens op Belgische bodem stond. En dat wordt sowieso een knus onderonsje met souldiva - I want Prada - RAYE; they go way back. Nog meer gezelligheid komt van The Vaccines, altijd een explosie van vreugde en speelplezier, zelfs bij Post Break Up Sex.

Zalig op zondag

Zondag 18 augustus wordt voor de fans van The Smile lachen tot het pijn doet, zeker voor diegenen die geen ticket konden bemachtigen voor hun uitverkocht concert in Vorst Nationaal. Het ambitieuze zijproject van Jonny Greenwood en Thom Yorke komt in Kiewit hun nieuwe, geniale meesterwerk Wall of Eyes voorstellen. Indira Paganotto - haar naam is mooi, haar glimlach stralend - wil bij elke gig een statement maken. En dan is er ook nogde nederpop van MEROL; het wordt weer lekker feesten met de meiden. Dito voor dj-duo Overmono; Britse broers bekend om hun eclectische sets geïnspireerd door de harde, energieke stijl van de jaren '90 rave, breakbeat en trance. Met Rise Against schakelen we nog een paar versnellingen hoger; bijtende punkrock over alles wat unfair is in deze moderne tijden? Check.