Opening van het nieuwe zwembad in Sint-Truiden uitgesteld

De opening van het nieuwe zwembad in Sint-Truiden is uitgesteld tot eind april. Normaal was de officiële opening van het Lago ‘Bloesembad’ al voor volgende week vrijdag 2 april gepland.

“Het is geen gemakkelijke beslissing, want samen met heel veel mensen kijken we ernaar uit om te genieten en te sporten in dit gloednieuwe Bloesembad”, laat burgemeester Veerle Heeren (CD&V) weten. “We kiezen er echter voor om ons solidair op te stellen met de getroffen sectoren en werken toe naar een nieuwe datum eind april. Gezien de huidige coronamaatregelen en de stijging van het aantal besmettingen, ook in onze regio, is het onmogelijk om een officiële coronaproof opening te organiseren. De veiligheidscel van de Stad Sint-Truiden heeft samen met het management van S&R Group beslist om de ‘paaspauze’ van vier weken te respecteren, zoals de overheid heeft gevraagd.” De werken aan het zwembad, dat deel uitmaakt van het nieuwe Sportpark Haspengouw, zijn intussen wel zo goed als afgerond.