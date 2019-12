Ophef na seksistische lezing Jeff Hoeyberghs

- De griepepidemie laat nog even op zich wachten. Het griepseizoen valt ieder jaar later. Dat is mogelijk het gevolg van klimaatverandering. Huisartsen pleiten ervoor om nu pas griepvaccins toe te dienen in plaats van in september. - Voor het hof van assisen in Tongeren is een beklaagde schuldig bevonden aan moord in de zaak van de kappersmoord. De jury acht de tweede beklaagde schuldig aan doodslag.- We hebben een interview met Noël Slangen. De Hasselaar is de nieuwe voorzitter van het Kinderarmoedefonds.- De eigenaars van het Truiense bedrijf Globachem zijn genomineerd voor de prestigieuze onderscheiding Ondernemer van het Jaar. In Limburg gingen enkel Stijn Bijnens, Ronnie Leten en Johan Thijs hen vooraf. - En in het eerste van een reeks eindejaarsgesprekken op TV Limburg zegt Rick de Leeuw dat Limburg kansen moet grijpen na de besparingen in de culturele sector.