Opmerkelijke beelden van everzwijnen in Genk die zich laten aaien en voederen

- Een uitslaande brand legt het voormalig atelier van kunstenaar Koen Vanmechelen aan de Blauwe Boulevard in Hasselt in de as. De brand ging gepaard met een rookpluim die tot ver buiten Hasselt te zien was. - In Limburg zijn het afgelopen jaar 2.846 everzwijnen doodgeschoten. Meer en meer gemeenten laten jagers de dieren afschieten omdat ze overlast veroorzaken en een risico zijn voor de verkeersveiligheid. Intussen slagen Genkenaren erin om everzwijnen aan te raken en uit hun hand te laten eten. - De tweede week van de paasvakantie kondigt zich een heel stuk aangenamer aan dan de eerste. Morgen wordt het 23 graden en ook de rest van de week krijgen we aangenaam lenteweer. Het is dan ook druk in de tuincentra en doe-het-zelfzaken.- In Godsheide wordt de Tuikabelbrug opgevijzeld. De brug wordt een fietssnelweg en een ecoduct.- En Racing Genk kan toch nog iets van het seizoen maken in play off 2. Voor STVV zit het seizoen er op.