De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo hield gisteren gerichte controles tegen gsm-gebruik achter het stuur. Langs verschillende wegen binnen de zone werd ook het gebruik van de gsm achter het stuur geobserveerd. Hierbij dienden 9 bestuurders het rijbewijs onmiddellijk in te leveren en ontvingen 15 andere bestuurders een verkeersboete.Tijdens diverse patrouilles binnen de politiezone betrapte de politie 9 bestuurders die de gsm gebruikten achter het stuur. Zij dienden hun rijbewijs onmiddellijk voor 8 dagen in te leveren. 15 andere bestuurders ontvingen een verkeersboete voor onder meer onverantwoord rijgedrag, het niet (correct) gebruiken van de veiligheidsgordel of kinderzitje, een niet bezitten van een geldig keurings- of verzekeringsbewijs, foutparkeren, rijden met de bromfiets in de voetgangerszone, rijden op de openbare weg zonder verlichting, het gebruiken van drugs in het verkeer en het veroorzaken van geluidsoverlast met een voertuig.Ook op het binnenhof in Tessenderlo en de Rode Weg in Beringen vonden overlastcontroles plaats. 19 jongeren werden gecontroleerd. Zes van hen ontvingen een boete waaronder één voor sluikstorten, één voor het niet voldoen aan de technische eisen van de bromfiets en drie voor het bezitten van verdovende middelen.