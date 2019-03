Opnieuw medaille voor Nina Derwael op wereldbeker in Doha

Nina Derwael heeft op de wereldbeker in Doha de zilveren medaille behaald op de balk. Gisteren pakte de Truiense ook al goud op de brug met ongelijke leggers. Voor Derwael was het de eerste wedstrijd van 2019. Ze is het nieuwe seizoen dus uitstekend gestart.



Derwael turnde op de balk een oefening van met een moeilijkheidsgraad van 5.2. Ze kreeg voor haar balkoefening een score van 13.633 punten. Enkel de Chinese Li Qi deed beter met een score van 14.333. De Française Boyer pakte brons. De Truiense sluit de World Cup in Doha dus af met twee medailles. Het volgende grote doel is het EK in april in het Poolse Szczecin.