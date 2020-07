Opnieuw sterke toename coronabesmettingen

“De kans op een tweede coronagolf is behoorlijk groot en lijkt week na week toe te nemen.” Dat zegt professor Biostatistiek Geert Molenberghs van de UHasselt naar aanleiding van de recente cijfers van het aantal coronabesmettingen. Met gemiddeld 95 besmettingen per dag in ons land kennen we de sterkste stijging in een week tijd. In Limburg is de stijging merkbaar in de gemeenten Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Volgens Molenberghs vertoont de huidige situatie gelijkenissen met februari en maart, de periode waarin de coronacrisis in ons land losbarstte.