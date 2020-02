OPROEP: 110 Belgen vast in hotel op Tenerife door uitbraak coronavirus

Elektriciteitsproducent Engie gaat in beroep tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor drie windmolens in Gingelom. De provincie heeft die in januari geweigerd omdat de nieuwe windmolens te dicht bij een Romeinse grafheuvel zouden komen. In Gingelom staan nu al zeven windmolens langs de E40, maar de gemeente wil er graag drie bijbouwen samen met Engie. De drie nieuwe windmolens zouden in het totaal 12 megawatt kunnen produceren. Dat is ongeveer het stroomverbruik van 12.000 gezinnen. Avernassetombe De provincie Limburg heeft in januari de omgevingsvergunning geweigerd omdat de windmolens te dicht bij de Romeinse Avernassetombe zouden gebouwd worden. Het beroep tegen de weigering is ingediend bij de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir. Die heeft drie maanden tijd om het beroep te behandelen.