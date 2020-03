ZOL roept op om stofsnijders te doneren voor het maken van mondmaskers

Het coronavirus eist een derde dode in Limburg. Opnieuw is een dodelijk slachtoffer te betreuren in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Na Vlaams-Brabant is Limburg met meer dan 200 officieel bevestigde gevallen, de provincie met de meeste coronapatiënten. En de grote toeloop moet nog beginnen. De ziekenhuizen verwachten dat het begin volgende week zo ver is. Italiaanse toestanden zijn daarbij niet uitgesloten. In het TVL Middagnieuws zei spoedarts Pascal Vanelderen van het ZOL in Genk dat de noodfase minstens 6 tot 8 weken zal duren, maar dat we er ernstig rekening mee moeten houden dat het veel langer zal duren. Het normale leven zal niet snel hervatten.